Brasília

No Orçamento de 2024, o presidente Lula (PT) havia vetado R$ 5,6 bilhões para emendas a parlamentares —o que provocou reações negativas no Congresso e mobilização pela derrubada do veto. A sessão do Congresso Nacional que analisaria alguns vetos do presidente, prevista para ocorrer nesta semana, foi adiada, segundo o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Leia reportagem completa: Senado deve liberar R$ 15 bi a Lula antes de Congresso analisar vetos a emendas