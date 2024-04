O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE) afirmou nesta sexta-feira (19) que "tem que ter sempre sintonia com o Lira", sobre a articulação política do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). As declarações foram dadas logo após almoço com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto.

