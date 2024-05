Brasília

"A Terra é redonda o tempo todo", rebateu o ministro Fernando Haddad (Fazenda) depois de ser chamado de negacionista pelo deputado Abilio Brunini (PL-MT) em audiência pública na comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

"Me chama de negacionista? Defendi a vacina o tempo todo [durante a pandemia de Covid], a Terra é redonda o tempo todo. Vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne. Negam que deram um calote em precatório, negam que deram calote em governador e eu que sou negacionista?", disse Haddad, associando o parlamentar ao bolsonarismo.

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) em evento no Palácio do Planalto - Evaristo Sá - 9.mai.2024/AFP

O congressista, em réplica, disse que "de modo algum" fez referência ao fato de a Terra ser redonda ou plana.

Durante sua fala inicial, Brunini contestou o panorama da economia brasileira apresentado por Haddad aos parlamentares. Ele argumentou, por exemplo, que o preço do arroz já estava elevado antes da tragédia no Rio Grande do Sul e que a picanha –promessa de campanha do presidente Lula (PT)– não tinha chegado ao prato da população brasileira.

"O senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda, queria estar no Ministério da Cultura tocando 'Blackbird'?", disse o deputado, em referência à entrevista concedida ao vivo por Haddad à jornalista Natuza Nery, em julho do ano passado, quando o ministro tocou acordes da música dos Beatles.

Quando assumiu a palavra, o chefe da equipe econômica rebateu o congressista, dando início a um bate-boca na comissão. "Deputado Abílio me acusa de gostar de filme, livro e música. Gosto da cultura, sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes."