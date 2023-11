O Parlamento brasileiro se tornou palco do conflito que opõe palestinos e israelenses no Oriente Médio. Na mesma Casa, e no mesmo horário, parlamentares à esquerda e à direita protagonizaram, diante de diplomatas que representam ambos os povos, ruidosas manifestações de apoio a cada um dos lados.

Na quarta-feira (8), a Embaixada de Israel no Brasil convidou mais de 300 deputados e senadores brasileiros para uma exibição, na Câmara dos Deputados, de imagens do ataque do Hamas ocorrido em 7 de outubro.

Parlamentares batem boca com o deputado Abilio Brunini (PL-MT) durante ato pró-Palestina, na Câmara dos Deputados, em Brasília - @maynafe no Instagram/Reprodução

Os recortes mostravam israelenses sendo brutalmente assassinados por integrantes do grupo terrorista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou parte da exibição ao lado do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine.

No mesmo horário, e na mesma Casa legislativa, parlamentares de PT, PSOL, PC do B e Rede promoveram um ato em solidariedade ao povo palestino e em defesa de um cessar-fogo urgente na guerra. Uma carta acusando Israel de praticar um genocídio e um apartheid na Faixa de Gaza chegou a reunir a assinatura de 61 parlamentares.

Agentes da Polícia Legislativa Federal (PLF) estimam que menos de cem parlamentares compareceram ao ato pró-Israel. Usando uma gravata estampada com símbolos judaicos, o senador Magno Malta (PL-ES) deixou a sala de exibição com uma das mãos sobre o peito e com a outra apontando para suas pernas supostamente trêmulas.

"Barbárie, barbárie", disse o senador à coluna. "O mundo tem que ver, principalmente a mídia precisa ver, que é para não chamar esse grupo [Hamas] de movimento que se defende. São terroristas, e o alvo não é só Israel, não são só os judeus. Os alvos são os cristãos do mundo", completou.

Já o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), que chegou a se juntar aos demais colegas, preferiu se retirar da exibição e aguardar seu fim do lado de fora. "Em que pese a minha vida toda ser delegado de polícia, conviver com imagens [violentas], eu cheguei num ponto da vida que eu, agora, só vejo aquilo que me faz bem", explicou. "As imagens não são boas. São imagens de guerra, um quadro triste."

Secretário de Segurança Pública de São Paulo e deputado licenciado, o bolsonarista Guilherme Derrite não ficou no recinto por mais de dez minutos. "Nem vi. Não falei com ninguém, olhei e já sai", afirmou à coluna. Irritado, tampouco quis comentar o teor das imagens. "Eu não acho nada, minha filha. Eu estou aqui para trabalhar."

Do outro lado da Câmara, o embaixador da Representação Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e embaixadores de Tunísia, Cuba Venezuela, Síria, Argélia, Líbano, Líbia e Qatar estavam reunidos, além de representantes do Egito e da Liga dos Países Árabes.

Em determinado momento, a Polícia Legislativa precisou apartar um tumulto iniciado pelo deputado bolsonarista Abilio Brunini (PL-MT). "E viva/ a luta/ do povo palestino/ Estado de Israel/ Estado assassino", gritavam alguns parlamentares, em represália ao deputado do PL.

LOVE SONGS

O DJ Zé Pedro recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Mela Cueca – As Canções de Amor que O Mundo Esqueceu", realizado na casa de música Bona, em São Paulo, na segunda (6). A apresentadora Adriane Galisteu e a cantora Zélia Duncan prestigiaram o evento.