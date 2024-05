Brasília

Doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul lotaram os galpões da Base Aérea de Brasília nesta quarta-feira (8).

O Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek está recebendo doações desde segunda-feira (6), e já direcionou 76 toneladas para a Base. Os itens já ocupam dois galpões inteiros.

No momento, um terceiro galpão está sendo aberto para receber os donativos. A fila para doar chega a durar uma hora e meia.

Os pontos de coleta estão sinalizados no terminal brasiliense e ficam no piso de embarque e saguão de desembarque próximo as escadas rolantes. As doações serão recebidas pelos funcionários do atendimento ao cliente 24h.

Todas os itens arrecadados serão entregues pela concessionária na Base Aérea de Brasília, e a Força Aérea Brasileira fará toda a logística para envio e entrega dos itens no Rio Grande do Sul.