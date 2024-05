Brasília

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco publicou no X (antigo Twitter) um pedido para que a população regularizasse o título de eleitor, usando como exemplo a tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A postagem foi apagada em seguida.

Na publicação, a ministra falava sobre os investimentos feitos pelo governo Lula nas ações emergenciais do estado.

"Diante da tragédia no Rio Grande do Sul, nosso Governo investiu mais de R$ 1,5 bilhão para saúde, adiantamento de benefícios sociais, auxílio aos desabrigados, garantia de alimentos e energia. Ações necessárias que só um governo que se preocupa com as pessoas faz. Amanhã é o último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor para votar nestas eleições (...) Votar em quem atua em prol da vida das pessoas e do povo brasileiro é o que faz a realidade mudar", dizia trecho.

Procurada, a assessoria da ministra informou que o tweet foi retirado do ar "porque se tratavam de dois assuntos diferentes e originalmente tinham sido pensados para postagens separadas" e que "já foram repostados da forma adequada".