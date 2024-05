A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, nesta quarta-feira (29), a doação de medicamentos para as secretarias de saúde do Rio Grande do Sul, tanto a estadual quanto as municipais.

A medida terá validade de 90 dias e pode ser prorrogada pelo mesmo período. A decisão da diretoria colegiada inclui os medicamentos comprados de fabricantes e distribuidores, para garantir a segurança dos produtos.

Para os medicamentos sob controle especial, conhecidos como controlados, os estabelecimentos devem escriturar as movimentações em Livro de Registro Específico, nos termos da norma do Ministério da Saúde que regulamenta a entrega e a venda desses medicamentos no país.

