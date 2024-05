Brasília

O dia na capital começa com anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de novas medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul e o encontro do presidente com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A reunião acontece um dia após o Congresso ir na contramão do governo e acabar com as saidinhas de presos.