Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz novo anúncio de medidas de apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido pelas enchentes. A tragédia completa um mês nesta quarta-feira (29), marcado por uma série de medidas mitigadoras e visitas do próprio mandatário ao estado. No entanto, as ações federais durante as inundações tem sido acusadas de politização da tragédia por alguns aliados do governo.

O presidente Lula em anúncio para a área de educação neste ano. - Pedro Ladeira/Folhapress