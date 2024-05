A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado debate nesta terça-feira (14), o pedido do governo federal para aumentar de US$ 75 bilhões para US$ 125 bilhões o limite máximo de emissão de títulos de dívida pública no exterior. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira participa da audiência pública a convite do senador Rogerio Marinho (PL-RN).

