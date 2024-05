Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta terça-feira (21) em reunião das frentes parlamentares de Segurança Pública e Agropecuária em Brasília.

O grupo se encontrou para debater vetos na legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. A ideia foi, segundo relatos de presentes, discutir estratégias de atuação a respeito do tema no Congresso Nacional e conseguir a manutenção do texto deixado por Bolsonaro, em 2021 —há previsão de análise sobre derrubada de vetos feitos pelo ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em reunião da FPA (Frente Parlamentar da Agricultura) em 2023. - Pedro Ladeira - 24.out.2023/Folhapress

Grupos da direita entendem que, a depender de mudanças, o texto pode prejudicar o trabalho das polícias e facilitar invasões de terra. A votação pra análise dos vetos de Bolsonaro nessa lei se arrasta na pauta desde 2021 por falta de consenso sobre temas como a punição por "comunicação enganosa em massa".

A matéria foi pauta de negociação com o governo Lula (PT) no início do mês em uma troca para dar fôlego à gestão petista. No acordo, o governo conseguiu evitar a derrubada de vetos presidenciais em temas prioritários, como o controle no cronograma de emendas parlamentares e a lei das saidinhas.

O ex-presidente chegou à sede da FPA, no Lago Sul, na capital federal, acompanhado de um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).