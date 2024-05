Brasília

As derrotas do governo na votação de vetos foram um lembrete amargo para o Palácio do Planalto sobre as dificuldades que Lula pode enfrentar no Congresso.

Em 17 meses de mandato, o presidente não correu grandes perigos e conseguiu aprovar pontos importantes da pauta econômica, mas também já recebeu várias demonstrações de que não foi possível amarrar a fidelidade de sua base de sustentação.

A sessão desta terça-feira (28) teve um resultado simbólico por dois motivos principais. O primeiro é que os parlamentares exibiram, mais uma vez, uma inclinação conservadora –que justificou principalmente a derrubada vetos das saidinhas e de um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que proíbe despesas que possam ser relacionadas ao MST ou a certos conteúdos de educação sexual.

O segundo ponto é que as votações tiveram ao lado do governo pouco mais de 100 deputados e 20 senadores, enquanto a oposição teve mais de 300 deputados e cerca de 50 senadores. Isso só foi possível porque o centrão se juntou à bancada bolsonarista, incluindo vários partidos da base aliada, que têm ministérios na Esplanada.

Na saída da sessão, um líder do centrão e um articulador do governo fizeram diagnósticos que servem de alerta para o Planalto. O líder do centrão afirmou que as votações foram mais uma prova de que, em suas palavras, "o governo não tem base no Congresso". O aliado de Lula afirmou que derrotas parte da vida, mas também reclamou da falta empenho nas votações até por parte do PT.

Veja vídeo da análise de Bruno Boghossian.