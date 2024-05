Brasília

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (22) que a ação do PL contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi um "erro político" e uma "aberração jurídica".

A declaração de Flávio Bolsonaro ocorreu durante um encontro organizado pela oposição no próprio Senado, com refrigerante e salgadinhos, para comemorar a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que absolveu Moro nesta terça (21) por 7 votos a 0.



O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também disse que é possível perceber, claramente, "um amadurecimento muito rápido" de Moro, e que os dois têm o mesmo adversário, o governo do presidente Lula (PT).



"Publicamente externei isso, que era um erro jurídico, uma aberração, essas ações. Sem fundamento. E também um erro político porque, na atual conjuntura que nós estamos no Brasil, nós temos que ter do nosso lado, independente de filiação partidária, aqueles que têm alguma identidade programática e que têm um adversário comum. Que é o que nós aqui temos em comum, o atual governo do PT."



Flávio também disse que teve duas alegrias nesta terça: a absolvição de Moro e a vitória do Vasco. "O Vasco foi mais difícil", emendou o senador Eduardo Gomes (PL-TO) sobre a vitória do time carioca por 5 a 4, nos pênaltis, contra o Fortaleza.

Moro agradeceu aos colegas pelo companheirismo e desejou que a ação contra o bolsonarista Jorge Seif (PL-SC), que também corre o risco de ser cassado, tenha o mesmo desfecho. O ex-juiz disse que não é possível fazer um bom mandato com "uma faca no pescoço".



Moro foi alvo de recursos do PT e do PL que pediam a sua cassação sob alegação de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa dois nas eleições de 2022.