Brasília

De acordo com o negociador da União Europeia no acordo com o Mercosul, Rupert Schlegelmilch, o governo Lula tem ganhado crédito com os europeus por endereçar a questão ambiental com seriedade. Hoje, diz Schlegelmilch, o maior empecilho são as políticas agrícolas, embora elas muitas vezes sejam usadas como "bode expiatório" e haja "desinformação" no debate.

