O governo Lula (PT) lançou nesta terça-feira (14) um portal para concentrar informações, serviços e notícias referentes ao apoio prestado ao Rio Grande do Sul em decorrência da tragédia climática causada pelas enchentes.

Como a Folha mostrou, integrantes do governo admitem falhas no enfrentamento da crise, especialmente na comunicação. A principal queixa apontada por Lula a pessoas próximas é que o Executivo federal não consegue obter reconhecimento pelas ações adotadas.

A ferramenta integra iniciativas dos ministérios e demais órgãos federais envolvidos no apoio ao estado. O site deve apresentar dados atualizados sobre o repasse de recursos da União para o RS e os municípios atingidos. Além disso, terá informações sobre o trabalho das equipes do governo federal na região junto às famílias e na recuperação da infraestrutura danificada pela tragédia.

O portal está hospedado na plataforma Brasil Participativo, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele vai reunir também informações sobre doações, com orientações àqueles que querem ajudar as famílias gaúchas sobre o que doar e como doar.

O presidente estuda fazer um pronunciamento à nação para esclarecimento das ações. No domingo (12), o governo levou ao ar uma campanha publicitária para mostrar o que fez, apesar do alcance limitado em relação às redes sociais.

De acordo com um integrante do Palácio do Planalto, o presidente reclamou com sua equipe da forma como seus eventos no estado foram organizados.

