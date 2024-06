Foi-se o tempo em que comida vegana era vista como algo sem graça. A cozinha feita com vegetais evoluiu muito nos últimos anos e hoje produz pratos apetitosos que agradam a todos os paladares – graças também à disponibilidade de novos ingredientes, mais versáteis e de alta qualidade.

Recentemente recebi um livro de divulgação com receitas veganas da Fazenda Futuro, empresa que produz alimentos à base de vegetais desde 2019. A publicação é um espetáculo mas não está à venda. Então selecionei três pratos que me impressionaram para reproduzir aqui no blog. Aproveitem porque eles têm tudo para surpreender, não apenas os veganos mas também os carnívoros. Bom apetite!

Curry tailandês feito com carne moída vegana - Divulgação

Curry Vermelho Tailandês

(Rendimento: 2 porções)

Ingredientes:

270 g de Futuro Carne Moída (carne moída vegetal)

1 colher de óleo de coco

4 cebolinhas picadas em fatias finas

1 bastão de capim-limão bem picado

10 g de gengibre fresca picada ou ralada

300 ml de leite de coco

20 g de pasta de curry vermelho tailandês

80 g de feijão verde

80 g de ervilha torta

Um punhado de coentro bem picados

Um punhado de folhas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

- Adicione o óleo de coco em uma frigideira grande. Adicione a cebolinha, o capim-limão e o gengibre e frite por 3 minutos até ficarem macios e perfumados, mas não caramelizados;

- Adicione a Futuro Carne Moída e tempere com sal e pimenta. Cozinhe até dourar;

- Adicione o leite de coco e a pasta de curry vermelho, mexa bem, e acrescente o feijão verde e a ervilha. Cozinhe o curry por 6 a 7 minutos até que fique vibrante e vermelho e os legumes estejam macios. Misture o coentro fresco e apague o fogo;

- Decore com manjericão, se estiver usando.

Coq au vin vegano, clássica receita francês do "galo ao vinho" feito com frango vegano - Divulgação

Coq au Vin

(Rendimento: 2 porções)

Ingredientes:

20g manteiga vegana

Um punhado de folhas de tomilho fresco

4 chalotas bem picadinhas (cebola pequena)

500g de cogumelos bem picadinhos

150ml de vinho branco

6 unidades de Futuro Burger

6 fatias de bacon vegano

1 folha de massa folhada vegana

20ml de Futuro Receitas

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo:

- Adicione o azeite a uma panela funda. Grelhe os pedaços do Futuro Frango até dourar, cerca de 4 minutos. Retire da panela e reserve.

- Adicione as cebolas na mesma panela e frite em fogo baixo por 8 minutos até ficarem bem macias. Adicione o alho, uma pitada de sal e pimenta, as ervas frescas e frite por mais 1 minuto.

- Adicione os cogumelos e cozinhe por 8 a 10 minutos até ficarem macios. Adicione o vinho e deixe borbulhar por 1 minuto, depois coloque o caldo de legumes e as cenouras. Cozinhe por 10-15 minutos até reduzir pela metade e as cenouras ficarem quase amolecidas.

- Na sequência, coloque o bacon vegano em uma frigideira e frite por 3 minutos até dourar, depois transfira para o refogado.

- Na mesma frigideira junte as mini cebolas, com um pouco de água para cozinhar ligeiramente, durante 2 minutos, em seguida, adicione o açúcar mascavo que deve ajudar a caramelizar. Quando estiverem dourados, adicione-os ao ensopado.

- Adicione o Futuro Frango de volta ao ensopado, deixe tudo cozinhar por 5 minutos e sirva com uma pitada de cebolinha.

Versão vegana do bife Wellington, feito a partir de vegetais - Divulgação

Bife Wellington

(Rendimento: 4 porções)

Ingredientes:

20g manteiga vegana

Um punhado de folhas de tomilho fresco

4 chalotas bem picadinhas (cebola pequena)

500g de cogumelos bem picadinhos

150ml de vinho branco

6 unidades de Futuro Burger

6 fatias de bacon vegano

1 folha de massa folhada vegana

20ml de Futuro Receitas

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo:

- Coloque a manteiga e o tomilho fresco em uma frigideira grande. Adicione as chalotas e refogue por 6-8 minutos até que amoleçam e comecem a caramelizar.

- Adicione os cogumelos e uma pitada de sal e deixe-os refogar durante 10-12 minutos, até reduzirem de volume e ficarem bem mais secos (não deve ficar líquido na frigideira). Adicione o vinho e deixe o líquido evaporar, depois deixe esfriar - deve ficar com a textura de um patê áspero.

- Coloque os hambúrgueres em uma tigela grande e tempere bem com sal e pimenta., Misture bem e coloque sobre uma longa folha de plástico filme, usando-a para ajudar a formar um cilindro grande (semelhante a um filé de carne). Leve à geladeira por uma hora.

- Então, coloque 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira e frite o bacon vegano por um minuto de cada lado - tomando cuidado para não deixar ficar crocante. Retire do fogo e reserve para esfriar.

- Na mesma frigideira, sele o filé de hambúrguer de todos os lados até dourar, cerca de 3 minutos. Deixe esfriar.

- Quando todos os ingredientes estiverem frios, pré-aqueça o forno a 180°C.

- Estenda a folha de massa folhada vegana. Faça furinhos com um garfo para não dar bolhas.

- Coloque os Futuro burgers no centro da massa folhada – deixando as laterais livres para que você consiga selar o Bife Wellington mais tarde.

- Espalhe o duxelle de cogumelos sobre as fatias de bacon, seguido do filé. Enrole delicadamente a massa folhada para esconder o recheio e aperte bem nas laterais para garantir uma boa vedação. Decore a massa, se desejar – você pode fazer algum desenho ou usar um cortador de biscoitos para cortar os padrões do excesso de massa.

- Pincele o Futuro Receitas sobre a massa e leve ao forno por 30 minutos, até que a massa fique dourada. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar e servir – use uma faca serrilhada ou faca de pão para fazer fatias bem uniformes.

Sugestões de acompanhamentos:

- Cenouras assadas, batatas assadas, repolho

(Crédito das receitas: Livro de Receitas da Fazenda Futuro)