Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) cancelou a participação que faria em um evento em Nova York, nos Estados Unidos, nesta semana. Já o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que não havia confirmado presença.

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira durante cerimônia de diplomação de Lula, em 2022 - Pedro Ladeira-12.dez.2022/Folhapress



Cinco eventos para brasileiros estão previstos até sexta-feira (17), desde painéis do grupo empresarial Lide, do ex-governador paulista João Doria, até o lançamento de um documentário em homenagem ao ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes.

Os eventos ocorrem em meio à tragédia do Rio Grande do Sul, que já causou ao menos 147 mortes e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas no estado.

A participação de Lira e Pacheco foi anunciada pelo grupo Lide em um painel previsto para esta terça-feira (14) ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

No caso de Lira, o cancelamento se deu por questões pessoais —a viagem aos Estados Unidos estava prevista para o fim da semana passada, mas ele desistiu.



Apesar da ampla divulgação feita pelo grupo empresarial sobre a participação de Pacheco, a assessoria de imprensa do senador afirmou em nota que ele "não havia confirmado [presença] em nenhum momento".

Alguns líderes do Congresso são esperados em Nova York nesta semana, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), o líder da maioria no Congresso, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP).