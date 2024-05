O maior navio de guerra da América Latina levará ao Rio Grande do Sul duas estações móveis para tratamento de água para auxiliar a população do estado. Segundo a Marinha, as estações têm capacidade de produzir 20 mil litros de água potável por hora. O navio-aeródromo multipropósito Atlântico sairá da Base Naval do Rio de Janeiro na quarta-feira (8), com previsão de chegada ao RS no sábado (11).

