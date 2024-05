Brasília

O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates (PT) visitou nesta quinta-feira (23) o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o atual vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).



Durante a fritura, no mês passado, Alcolumbre defendeu a integrantes do governo que Prates continuasse no cargo e afirmou que ele tinha o apoio do Senado —gesto repetido pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



Questionado sobre a demissão nesta quarta (22), o senador lamentou a saída do petista e disse que "testaria" Magda Chambriard, indicada ao cargo, sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. "Vou testar ela agora porque o Jean Paul era a favor", disse à Folha.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA QUINTA (23) Leia todas as notícias de Brasília desta quinta (23)



O ex-presidente da Petrobras afirmou que "está visitando algumas pessoas". Ao ser questionado pela imprensa se tinha falado com Lula (PT) e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) após a demissão, respondeu que tem "falado com eles, mas não pessoalmente".



Prates afirmou que estava em uma passagem "rápida por Brasília" para um tratamento nos dentes e que voltaria para o Rio de Janeiro, onde mora. Disse ainda que não tem motivos para deixar o PT e que a relação com Lula, "muito boa", vai ser "melhor ainda".



Vital do Rêgo disse à reportagem que o encontro com Prates nesta quinta foi "uma visita de cortesia a um amigo que ele cultiva".