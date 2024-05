O dia começa com a penúltima sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) presidida por Alexandre de Moraes no comando da corte. O ministro pretende concluir seu mandato na presidência do tribunal com um gesto final em um processo de mudança de postura que visa baixar a temperatura de embates entre o Legislativo e o Judiciário.

Moraes indicou a pessoas próximas querer concluir o julgamento que pede a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC) antes do fim do seu mandato. O ministro deixará o tribunal no dia 3 de junho, daqui a menos de duas semanas. A última sessão da qual participará está marcada para a próxima quarta-feira (29).

