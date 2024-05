O Senado aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que determina a construção ou adaptação de celas, alas ou galerias específicas para a população LGBTQIA+ encarcerada. O projeto altera a lei que criou o Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) para garantir áreas em que essas pessoas estejam protegidas. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.

O PLP 150/2021 é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES). Ele foi aprovado com mudanças feitas nas comissões, como a que menciona o direito das pessoas LGBTQIA+ de indicarem onde preferem ser mantidas no estabelecimento prisional.

De acordo com a proposta, estados e municípios devem publicar um relatório anual sobre as atividades para combater a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, incluindo casos de violência dentro do sistema prisional, para receberem os repasses do Funpen.

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA QUINTA (23) Leia todas as notícias de Brasília desta quinta (23)