O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na manhã desta sexta-feira (3), o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. O líder japonês está no Brasil para fortalecer laços econômicos entre o país e a América do Sul.

Após a Cerimônia de chegada, o primeiro-ministro deve fazer uma reunião bilateral com o presidente Lula, participar de cerimônia de assinatura de atos, e dar uma declaração à imprensa. Fumio Kishida terá, ainda, um almoço em sua homenagem no Palácio do Itamaraty.

Brasília hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...