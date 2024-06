Brasília

O grupo de trabalho (GT) que discute a Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, faz audiência pública nesta terça-feira (25) sobre os impactos da reforma na empregabilidade do país.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal Carregando...

Na lista de participantes confirmados, estão o Diretor-Executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, Marcus Pestana, a Subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagner e representantes de associações indicais do país.

A sessão é uma das duas audiências programadas nesta semana para discussão do tema. Na segunda-feira (24), o GT debateu o imposto seletivo (IS), aplicado em produtos prejudiciais à saúde como álcool e comidas de alto teor de açúcar.

O tema em discussão faz parte do projeto de Lei Complementar 68/2024, que institui o IS, além do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS).

ACOMPANHE TUDO QUE ACONTECE EM BRASÍLIA NESTA TERÇA (25) Leia as reportagens publicadas nesta terça