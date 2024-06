Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do campeão olímpico de vôlei, André Felippe Falbo Ferreira Pampa, conterrâneo do presidente, por meio de nota nesta sexta-feira (7).

O atleta morreu aos 59 anos na manhã desta sexta em consequência do Linfoma de Hodgkin (câncer do sistema linfático) que enfrentava.

"Pernambucano de Recife, o ex-jogador já tinha feito parte da grande seleção que defendeu o Brasil em Seul, em 1988, plantando as sementes para o ouro olímpico de 1992, em Barcelona. Ele também brilhou no time brasileiro no vice-campeonato dos Jogos Panamericanos em 1991 e na conquista da Liga Mundial em 1993. Ao deixar as quadras, continuou ligado ao esporte em funções públicas. Meus sentimentos à esposa, Paula, suas duas filhas e aos fãs de voleibol", diz a Lula no pronunciamento.

