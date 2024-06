Um grupo de mulheres se reuniu nesta quarta-feira (19) na entrada do Anexo 2 da Câmara dos Deputados para protestar contra o projeto de lei Antiaborto por Estupro. Também nesta quarta, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), autor do PL, sinalizou que a matéria poderá ser ajustada, mas disse "não abrir mão" do cerne da proposta.

Na semana passada, os deputados aprovaram em votação-relâmpago conduzida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o requerimento de urgência do projeto. A proposta altera o Código Penal para aumentar a pena imposta àqueles que fizerem abortos quando há viabilidade fetal, presumida após 22 semanas de gestação.

As manifestantes tinham cartazes com o rosto do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e a frase "fora, Lira!". Elas também cantavam gritos como "criança não é mãe, estuprador não é pai". Outros cartazes diziam que o tema é usado como forma de disputa política.

Algumas mulheres estavam vestidas de aias, personagem do romance "O Conto da Aia", publicado pela canadense Margaret Atwood em 1985. No livro, transformado em série em 2017, as mulheres são vítimas em uma sociedade misógina distópica chamada Gilead, que as divide entre férteis e inférteis. As férteis se tornam parideiras e dão à luz compulsoriamente a bebês frutos de estupros. O lema da nação, no livro, é "God bless the fruit", ou Deus abençoe o fruto.