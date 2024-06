Brasília

O dia na capital começa com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em Comissão na Câmara dos Deputados. No Senado, há votação do projeto de lei que libera os jogos de azar e cassinos e mais uma sessão da CPI das Apostas.

Ainda, o ministro Fernando Haddad faz reunião sobre desoneração com o ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes do governo no Congresso, José Guimarães (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA).