Brasília

A CPI das Apostas Esportivas do Senado aprovou nesta terça-feira (18) um requerimento de convite para o jogador Lucas Paquetá, do clube inglês West Ham, prestar esclarecimentos sobre suposta fraude.

O meio-campista da seleção brasileira foi acusado pela FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) de cometer faltas para receber cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, em 2022 e 2023.

Segundo a federação inglesa, o objetivo era beneficiar amigos de Paquetá no Rio de Janeiro que teriam apostado que o jogador receberia cartão amarelo nas partidas.

Lucas Paquetá foi convocado pela seleção brasileira para disputar a Copa América - Reprodução/CBF

Em uma das partidas, apostas feitas na Ilha de Paquetá (RJ), onde o atleta nasceu, variavam de 7 a 400 libras. Com o cartão amarelo do jogador, os apostadores receberam cerca de 100 mil libras (R$ 670 mil, aproximadamente).

"A existência de vínculos entre os apostadores brasileiros e o atleta, além de eventuais intermediários é apenas um dos aspectos que esta CPI necessita investigar", escreveu o presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), no requerimento aprovado.

"Se há evidências de uma relação direta entre apostadores brasileiros e o jogador, suspeita-se de que eventuais intermediários possam estar atuando também em partidas de futebol do Brasil, o que torna ainda mais importante o testemunho de Lucas Paquetá", afirmou o senador.

Quando foi denunciado, no início do mês, Paquetá disse que ficou "surpreso e chateado" com a decisão da federação inglesa de encaminhar a denúncia. "Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", afirmou.

O meia é um dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para disputar a Copa América. O campeonato continental começa na quinta-feira (20).