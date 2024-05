Federação acusa Lucas Paquetá de forçar cartão amarelo em jogos da Premier League

Londres | Reuters

A FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) acusou nesta quinta-feira (23) o meio-campista do West Ham United, Lucas Paquetá, por quatro supostas violações das regras de apostas.

O brasileiro de 26 anos foi acusado de buscar deliberadamente receber um cartão amarelo durante quatro jogos da Premier League, em 2022 e 2023.

"[Paquetá] tentou diretamente influenciar esses jogos ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas", disse a FA em comunicado.

Lucas Paquetá se aquece antes de partida entre Chelsea e West Ham, no estádio Stamford Bridge, em Londres - David Klein - 5.mai.2024/Reuters

Paquetá, que tem até 3 de junho para responder às acusações, negou qualquer irregularidade.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse o brasileiro, em comunicado no Instagram.

"Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários."

O West Ham reconheceu o recebimento das acusações. "O clube continuará apoiando e defendendo o jogador durante o processo e não fará mais nenhum comentário até que o assunto seja concluído", disse a equipe.