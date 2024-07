Brasília

O deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), depõe ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados na tarde desta terça (16). A oitiva, que também ouve Domingos Brazão e testemunhas do caso, começou por volta das 14h30.

Chiquinho Brazão está preso e presta depoimento por vídeo. O deputado mantém o mandato mesmo na prisão.

Ainda serão ouvidos os conselheiros do TCU (Tribunal de Contas do Município) do Rio de Janeiro, Thiago Kwiatkowski Ribeiro (vice-presidente) e Domingos Inácio Brazão, além do ex-deputado estadual, Carlos Alberto Lavrado Cupello, ex-deputado estadual e do Delegado da Polícia Civil do Rio, Daniel Freitas Rosa.