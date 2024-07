São Paulo

Notório cafezeiro e frequentador de padarias, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) diz que é importante que "o café do futuro seja produzido cada vez com mais sustentabilidade" e "em benefício das próximas gerações".

Alckmin diz que, se pudesse escolher qualquer pessoa, tomaria um café com o próprio pai - 27.dez.17 - Zanone Fraissat/Folhapress

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alckmin é adepto do café com açúcar –"os 4º e 8º produtos mais exportados pelo Brasil"– e afirma "não haverá futuro sem café".

Alckmin afirma na entrevista que "o café sempre estará presente em nossas vidas, pois tem uma importância econômica e social significativa, que vai muito além do seu próprio consumo".

"O café é também fonte de renda e emprego no meio rural, na indústria, nos transportes e no comércio, e ainda gera divisas que resultam em investimentos públicos", diz.

Confira abaixo a entrevista com o vice-presidente e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes.

Um café e dois dedos de prosa com... Geraldo Alckmin

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Certamente um café coado, daqueles passados na hora. É a bebida perfeita, para ser provada e oferecida. Melhor ainda se pudermos adicionar ao café um pouquinho de açúcar, como eu gosto de fazer. Assim, juntamos na mesma xícara os 4º e 8º produtos mais exportados pelo Brasil.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Duas coisas vão bem com café: a companhia de gente que gosta de conversar e um pão quente com manteiga fresca, que é a maior das festas.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

As padarias. São a segunda casa dos brasileiros. Pontos de encontro da família e dos amigos. É um fenômeno cultural. Há dados que comprovam que, diariamente, cerca de 15% da nossa população passa por uma padaria. Isso equivale, numa semana, a todo o povo brasileiro.

4. O café do futuro será…

Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas certamente não haverá futuro sem café. O café sempre estará presente em nossas vidas, pois tem uma importância econômica e social significativa, que vai muito além do seu próprio consumo. O café é também fonte de renda e emprego no meio rural, na indústria, nos transportes e no comércio, e ainda gera divisas que resultam em investimentos públicos. O importante é que o café do futuro seja produzido cada vez com mais sustentabilidade, de forma ecologicamente correta, capaz de contribuir para a preservação do planeta em benefício das próximas gerações.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

O meu pai, que sempre me dava bons conselhos para a vida e nunca perdia o humor.