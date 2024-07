Brasília

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ouve nesta terça-feira (16) o depoimento do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros em 2018.

O colegiado analisa o pedido de cassação do parlamentar, preso sob acusação de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

Na segunda-feira (15), testemunhas do caso foram ouvidas pela Casa, que dá seguimento as oitivas na tarde desta terça.

Estão entre os confirmados, os conselheiros do TCU (Tribunal de Contas do Município) do Rio de Janeiro, Thiago Kwiatkowski Ribeiro (vice-presidente) e Domingos Inácio Brazão, além do ex-deputado estadual, Carlos Alberto Lavrado Cupello, ex-deputado estadual e do Delegado da Polícia Civil do Rio, Daniel Freitas Rosa.

