Brasília

O eleitorado brasileiro apto a votar neste ano aumentou 5,40% em relação a 2020, ano das últimas eleições municipais. O dado foi divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quinta-feira (18). No total, 155.912.680 eleitoras e eleitores devem ir às urnas em outubro.

"O quadro do eleitorado brasileiro apresentado nesta data é o retrato do cenário político-eleitoral que a cidadania pátria constrói e que se forma neste prazo legal que antecede as eleições", disse a ministra Cármen Lúcia, presidente da corte.

Para planejar, organizar, preparar e realizar as eleições, o TSE recebe o cadastro dos eleitores aptos a participar das eleições e publica os dados. Dentre eles, as informações sobre a identificação dos cidadãos por impressão digital.

Do total de eleitores, 82,97% tem biometria cadastrada. São mais de 129 mil. Mais de 26,7 mil eleitores ainda não têm esse cadastro, o que significa 17,13%. Em 63 municípios, de 5.569, ainda não há nenhum eleitor com identificação por impressão digital. Há eleições com modelo híbrido em 998 municípios.

Não houve identificação biométrica no pleito de 2020 por conta da pandemia. Não há Eleições Municipais no DF nem Fernando de Noronha.

