O governo Lula (PT) estendeu o prazo para que as prefeituras das cidades atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul cadastrem novas famílias para o Auxílio Reconstrução, destinado à população desabrigada, até 31 de agosto.

Segundo informações do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mais de 350 mil famílias gaúchas receberam a quantia de R$ 5100 do auxílio. Ao todo, 444 cidades do estado podem pedir o valor.

As prefeituras devem incluir os dados das famílias na página do auxílio e, após análise do sistema, o responsável da família precisa confirmar as informações no mesmo site. Na sequência, a Caixa Econômica Federal faz o depósito na conta de todos aqueles que tiverem o direito concedido.

Ainda de acordo com a pasta, desde o início das enchentes até o momento, o ministério aprovou R$ 807,4 milhões e 843 planos de trabalho para atender 254 municípios.

Entre os planos aprovados, 199 foram de maneira simplificada (rito sumário), sendo 130 de assistência humanitária e 69 destinados à compra de insumos para animais de estimação.