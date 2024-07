Brasília

O ministro da Fazenda Fernando Haddad está de férias até o dia 8 de agosto, sendo substituído pelo secretário-executivo da pasta Dario Durigan.

Haddad entrou de férias no último sábado (27), após cumprir agenda ao longo das últimas semanas em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde participou do G20 e de compromissos e reuniões oficiais.

Entre as principais atividades do ministro antes da pausa, esteve o anúncio do congelamento de R$15 bilhões no orçamento de 2024.

Dario Durigan, 39, foi escolhido em maio deste ano como número dois do Ministério da Fazenda. Formado em direito pela USP, ele foi assessor especial na Prefeitura de São Paulo e trabalhou para o WhatsApp durante as negociações do projeto de lei das Fake News no Congresso.

