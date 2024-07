Brasília

O PSDB anunciou que vai entrar na justiça contra o governo federal pelo pronunciamento feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em rede nacional no último domingo (28).

O pronunciamento foi usado para criticar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem citá-lo, e pedir a volta da "paz" e do "humanismo". Na fala, o petista também exaltou dados positivos da economia e disse que pegou um país destruído, com juros altos e inflação.

Na nota publicada no site do partido no domingo, a sigla diz que o governo usou o espaço para espalhar dados eleitoreiros e subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador. A declaração é assinada pelo presidente do PSDB, Marconi Perillo.

"Quando o presidente da República convoca rede nacional de rádio e tv nós esperamos alguma informação relevante. Neste domingo, 28 de julho, o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano. Por não ser justificável, o PSDB irá à Justiça contra o governo federal por uso indevido da convocação da rede nacional de rádio e tv", diz o comunicado.

Procurada, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) informou que o pronunciamento foi uma prestação de contas do governo e que o governo analisará a situação após ser informado da ação judicial.

