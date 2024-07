São Paulo

Mais um dia olímpico e mais uma derrota brasileira para o Japão. As competições começaram há quatro dias e o país nipônico está no topo do quadro medalhas, com seis de ouro, duas de prata e quatro de bronze na tarde desta segunda (29).

No skate street feminino, Coco Yoshizawa e Liz Akama fizeram dobradinha para o Japão no pódio. Rafa Silva perdeu a medalha de bronze para Hakumi Funakubo. No surfe, Felipe Toledo foi desclassificado nas oitavas por Reo Inaba. Já no futebol feminino, a seleção japonesa derrotou o Brasil de virada.

Não à toa, mesmo com nosso atletas competindo também com outros países, nas redes internautas já elegeram o Japão como algoz do Brasil nas Olimpíadas Paris-2024.

Depois que Lula anunciou que faria um pronunciamento na noite de domingo (28), correu o memes de que as derrotas impostas ao Brasil pelo Japão em Paris fossem solucionadas com uma declaração de guerra (reação que seria "muito normal e dentro do tom" para o Twitter).

Não seria para menos, certo?

O segundo jogo da seleção brasileira feminina foi contra as Nadeshiko, e se o placar parecia firmado em uma vitória brasileira, em quatro minutos —dos acréscimos— tudo mudou.

Quase simultaneamente, acontecia a final do skate street feminino, categoria na qual Rayssa Leal conquistou, aos 16 anos, sua segunda medalha olímpica. Na categoria masculina, o japonês Yuto Horigome conquistou o ouro, vencendo o favorito, o americano Nyjah Huston, que ficou em terceiro. Já o brasileiro Kelvin Hoefler ficou em sexto.

Brasileiros: um sonho; Japoneses: habilidades fora do comum

Nesta segunda-feira (29), além do skate masculino, os japoneses conseguiram ultrapassar os brasileiros em mais duas modalidades. O confronto no rugby acabou em 39 a 12 e, no judô, com a derrota de Rafaela Silva, eliminada da competição após apoiar a cabeça no chão.

No X, internautas dizem que as habilidades dos atletas japoneses não são humanas.

Ainda bem que pagode não é modalidade olímpica…

… nem o samba…

…e muito menos a capoeira.

Mas a vingança é um prato que se come frio. E com cream cheese.

Não ganhamos o ouro, mas ganhamos um retrato do Maurício de Souza.

Um rival magnânimo.