Brasília

O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não identificou nenhum impacto nas infraestruturas críticas nacionais com a pane generalizada que atinge sistemas pelo mundo nesta sexta-feira (19).

Segundo técnicos do ministério, o CTIR Gov (Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo), que monitora esse tipo de situação, identificou apenas impactos pontuais que não interferiram nas chamadas infraestruturas críticas nacionais.

O termo é utilizado para se referir a instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e da sociedade. São eles: aeroportos, hospitais, hidrelétricas, etc

Passageiros aguardam seus voos no aeroporto de Cancun, no México, durante pane mundial. - Elizabeth Ruiz/AFP

No total, há 1.240 em monitoramento constante pela unidade. Nenhuma foi afetada. A pane afetou voos no Aeroporto de Guarulhos, por exemplo, mas nada que impedisse o funcionamento do maior aeroporto do país, segundo técnicos disseram à Folha.

O GSI, do ministro Marco Antônio Amaro dos Santos, por meio do CTIR Gov, emitiu recomendações para sistemas que possam ter sofrido com a pane.

A pane generalizada que atinge computadores afeta bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo.

No Brasil, a intermitência afetou voos, sistemas de bancos e serviços de saúde, como o do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também há relatos de problemas em serviços de distribuidoras de energia.