São Paulo

A capixaba Lara Santana, 24, conquistou a internet com o personagem Cadu, que encarna a figura de um hétero top. Usando o bordão "vapo", ele é um homem machista e mimado que esbanja muita autoestima por levar a fama de pegador.

Com 2,5 milhões de seguidores no TikTok e 2,8 milhões no Instagram, Lara mostra como esse hétero top age em diversas situações cotidianas, seja em dates seja no Carnaval ou na academia.

Lara criou o personagem no ano passado por conta do Big Brother Brasil. "Todo ano parece que eles têm uma cota de participantes [para preencher], como a cota da patricinha, do hétero top e do agroboy", diz a capixaba ao blog #Hashtag.

O vídeo do Cadu viralizou de tal forma que ela deu continuidade ao personagem em uma publicidade como se fosse um corte de um podcast. "Deu muito certo de novo e o pessoal amou. Pensei: 'acho que isso aqui dá mais caldo'", diz Lara.

Hoje, o Cadu até saiu das telas das redes sociais. Na passagem do elenco de "Bridgerton" no Brasil, Lara encarnou o personagem para entrevistar a protagonista da terceira temporada, Penelope Featherington, interpretada pela atriz Nicola Coughlan.

O Cadu deu aulas de cantadas em inglês...

...e ensinou como fazer o "vapo".

Neste ano, Lara estendeu o personagem para a versão de cantor de trap com o nome de MC Cadu o Brabo. Ele lançou o disco "Vapomind" com três músicas que exploram o universo hétero top do Cadu.

Por exemplo, na canção intitulada "Nascem Peitos" há versos como: "Eu não lavo louça, eu não lavo prato. Me chama de lindo, não de mimado. Eu não limpo a casa, eu não varro nada, só passo meu pano pra mulher sarada".

"Tem tudo a ver com o Cadu inventar só mais um motivo para gastar dinheiro do pai e virar cantor. É a cara dele ter esse storytelling", diz Lara.

Lara tem uma outra conta no Instagram em que segue perfis de homens similares ao jeito do Cadu para se inspirar, mas afirma que não consegue passar muito tempo nesse feed porque "é um ambiente virtual bem insalubre."

"Eu pego referência de caras que eu considero com a mesma vibe do Cadu de hétero top. Eu comecei fazendo muito de BBB, então eu pego [referência de] ex-reality, e também de outros caras que, às vezes, nem são famosos, mas eu conheço. Sempre são pessoas reais", diz.

Na última semana, o Cadu reagiu a um participante do programa da Netflix "Casamento às Cegas" que, segundo internautas, tem características parecidas com o personagem, especialmente no modo de falar: "Eu não sou um cara de one night stand."

"As pessoas fizeram story [no Instagram] me marcando e falaram: 'Lara, desculpa, antes eu criticava os seus vídeos, falava que não tinham caras assim. Hoje, vi 'Casamento às Cegas' e te peço perdão todas as vezes que te critiquei'. Porque é isso, são pessoas de verdade", afirma a capixaba.

Lara conta que muitas mulheres comentam nos vídeos do Cadu sobre já terem se relacionado com um homem nesse perfil. "Muitas se identificam e falam: 'Meu Deus, é igual meu ex' ou 'por que eu já fiquei com um cara assim?'", diz.

Por outro lado, há também homens que não gostam do personagem. "Eu recebo muitos comentários de homens falando: 'Mulher e humor, mais um dia sem ele'. 'Se essa menina quiser viver de comédia ela vai passar fome'", conta Lara.

O que é 'vapo'?

"Você sempre tem que sentir a hora de dizer [vapo]. São aquelas gírias que não têm um significado, como 'bah'", afirma a capixaba.

Mas a gíria virou moda devido ao meia Gerson, do Flamengo, que comemora seus gols fazendo um "vapo-vapo". Ele cruza os braços em frente ao pescoço e faz o movimento de "execução".

Dados do Google Trends mostram que o interesse por "vapo" cresceu no final de 2019, período que coincide com o momento em que Gerson viralizou com esse gesto.

Depois, o termo atingiu pico de buscas no começo de 2022 por conta das músicas "Toma Toma Vapo Vapo" de MC Danny e Zé Felipe, e "Malvadão 3" do Xamã. Nas canções, a gíria tem conotação sexual.