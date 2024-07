Brasília

Reitores dos Institutos Federais do país realizaram, às 14h desta quarta-feira (10), uma mobilização na Câmara dos Deputados em busca de recomposição orçamentária para as instituições em 2025. O grupo estima que a Rede Federal necessita de R$ 4,7 bilhões para garantir seu funcionamento no próximo ano.

Os representantes se concentraram na Casa para falar aos parlamentares sobre as demandas e prioridades da categoria. Com base no lema "aluno com fome não aprende", a alimentação escolar e a manutenção das instituições são os principais temas tratados pelos reitores.

De acordo com o presidente do Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal), Elias Monteiro, o objetivo de ir ao Congresso foi ampliar a noção de responsabilidade com a educação para além do Poder Executivo.

"Estamos cientes do nosso papel social. Aqui no parlamento a ideia é sensibilizar os parlamentares com esse compromisso que eles também tem com a educação", disse à Folha. "Todos os 38 reitores estiveram aqui e, depois de um evento em conjunto, cada reitor e reitora se dividiu aos seus parlamentares fazendo suas reivindicações".

Entre os parlamentares que trataram do assunto com os reitores, estão senador Atronauta Marcos Pontes, Tereza Leitão (PT-PE), Paulão (PT), Luiza Canziani (PSD-PR), Julio Arcoverde (PP-PI), entre outros.

Esta foi a 3ª Marcha dos Reitores por Mais Orçamento na Rede Federal feita pelas instituições vinculadas ao Conselho.

De acordo com um levantamento do Fórum de Planejamento do Conif, as instituições vinculadas ao Conselho dispunham de um orçamento de R$ 3,6 bilhões em 2015. Neste ano, o montante destinado ao custeio de manutenção, limpeza, energia e pagamento de terceirizados foi de R$ 2,5 bilhões.

No mesmo período analisado pelo fórum, a quantidade de matrículas em cursos presenciais aumentou de 512 mil em 2015 para 857 mil em 2024. O número de unidades acadêmicas nas instituições também cresceu: em 2015, eram 528, e hoje são 633, com a expectativa de o governo federal inaugurar mais 100 unidades até 2027.