A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal começou a discussão do PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do marco temporal nesta quarta-feira (10), e o texto pode ser votado após as eleições municipais, em outubro.

Os parlamentares acordaram suspender o debate por enquanto e retomá-lo no segundo semestre. Na prática, isso permite aos senadores deliberar sobre o marco após o início do processo de conciliação acerca deste assunto no Supremo Tribunal Federal (STF), que está marcado para acontecer em agosto.

Protesto indígena em Brasília contra o marco temporal, em junho - Adriano Machado - 27.jun.2024/Reuters

A movimentação em torno do marco temporal foi alvo de protestos da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) e da deputada federal Célia Xakirabá (Psol-MG).