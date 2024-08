Brasília

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve nesta terça-feira (13) em uma sessão conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação, da Câmara dos Deputados, para a qual foi convidado para falar sobre a política monetária.

Ele respondeu que não houve uma "disfuncionalidade grande" que justificasse a intervenção da autoridade monetária no momento de forte alta do dólar nos últimos meses.

Campos Neto também rebateu as críticas, que vieram particularmente do governo, afirmando que a decisão do BC sobre não intervir foi tomada de maneira colegiada e acrescentou que o diretor responsável pelo setor na instituição foi indicado pelo presidente Lula (PT).

O presidente do Banco Central está no último semestre do seu mandato, que se encerra no fim de dezembro.