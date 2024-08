Brasília

O dia na capital começa com votações em comissões do Senado e na Câmara dos Deputados. Na Câmara, está prevista a presença do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) em comissão para falar de ações da pasta, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.

Ainda, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) pode votar PL's da invasão de terras, aumento de pena para estupradores e contrato civil de união afetiva.

VEJA AS NOTÍCIAS DE BRASÍLIA DESTA TERÇA (13) Decisão do TCU leva governo Lula a liberar R$ 1,35 bi extra ao Judiciário