O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu a palavra no plenário do Senado nesta terça-feira (13) para afirmar ver crime nos pedidos de relatórios feitos pelo gabinete de Alexandre de Moraes no STF (Supremo Tribunal Federal) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), relatado em reportagem da Folha.

O gabinete do ministro ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo durante e após as eleições de 2022.

"É a desmoralização de um ministro do STF usando a máquina pública para perseguir aquele que ele considera adversário político, mais especificamente Jair Messias Bolsonaro. Não tem devido processo legal aqui, tem arapongagem", disse o senador.

O parlamentar diz que o caso se trata de um atentado à democracia e passa a ler trechos da reportagem.

"Se isso for confirmado, é uma prova de interferência direta do então presidente do TSE dando ordens para prejudicar um candidato, desequilibrando a disputa presidencial. Algo que já suspeitávamos, mas se confirmado isso aqui, é a prova da interferência direta criminosa", afirmou.