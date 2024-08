São Paulo

A estreia do breaking nas Olimpíadas chamou atenção da internet por conta da performance dos dançarinos, especialmente da australiana Rachael Gunn, 36, também conhecida como "Raygun".

Ela se tornou alvo de piadas por parte dos internautas que acharam esquisitos seus passos de dança e questionaram se a modalidade deveria fazer parte da competição.

Gunn é pesquisadora há anos na área de política cultural do breaking e possui um doutorado em estudos culturais. Ela também é professora na Universidade Macquarie, lecionando sobre temas como mídia, indústrias criativas, música e dança.

Apesar das piadas, Gunn foi classificada pela Associação de Breaking da Austrália como a melhor dançarina dessa modalidade em 2020 e 2021. Ela também representou a Austrália no Campeonato Mundial de Breaking durante três anos, de 2021 a 2023, e venceu o Campeonato de Breaking da Oceania no ano passado.

No entanto, em Paris 2024, Gunn não conseguiu nenhum ponto nas três batalhas. A competição contou com 16 dançarinas, chamadas de b-girls, divididas em quatro grupos, com apenas as duas melhores de cada grupo avançando para as quartas de final.

A atleta estava vestida com um agasalho esportivo verde-escuro e dourado e usava também um boné. Esse visual foi comparado por um internauta a uma vestimenta típica de professora de educação física.

Seus movimentos, que incluíam gestos com as mãos em movimentos circulares e se arrastando pelo chão, levaram a internet a compará-la com crianças...

...e foram até inseridos em contextos de filmes e séries, e ela foi comparada com o Pokémon Magikarp.

"Fiz o que faço de melhor, mostrei minha criatividade, meu estilo, um pouco da personalidade australiana, para tentar conquistar um lugar no cenário mundial", disse a B-girl à emissora de TV Nine Network.

Apesar das piadas, houve pessoas que apoiaram Gunn. Um perfil no X afirmou que "nenhuma outra B-Girl das Olimpíadas de Paris será imortalizada como Raygun."

Quem levou o ouro no breaking em Paris-2024 foi a japonesa Ami Yuasa, 25, que é número 2 do ranking. Ela superou a atual campeã mundial, Nicka (Dominika Banevic), 17 por 3 rounds a 0.

A competição feminina aconteceu nesta sexta-feira (9), na Place de La Concorde e foi inaugurada pelo rapper americano Snoop Dogg.

Com raízes no hip hop, o breaking começou nos anos 1970 em Nova York. O formato olímpico acompanha o tradicional, com algumas restrições a palavrões na seleção musical. Sob o comando de MCs, duelos acontecem em uma área circular em que o objetivo é apresentar passos de dança e movimentos acrobáticos em sintonia com a música selecionada pelos DJs.

Apesar de o Brasil não ter competidores no breaking nesta edição dos Jogos, a internet não deixou de avaliar a modalidade.