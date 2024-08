Brasília

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet dará uma aula magna nesta quarta-feira (28) na UnB (Universidade de Brasília). Bachelet esteve à frente do governo chileno por dois mandatos e integrou o Alto Comissariado da ONU.

Ela foi comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas e vai dar palestra cujo tema é democracia e integração regional.

Doutora Honoris Causa pela UnB desde 2006, Bachelet estará acompanhada pelo embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo, e será recebida pela reitora Márcia Abrahão. O evento é aberto à comunidade acadêmica e ao público externo.

No início do mês, no Palácio de La Moneda em Santiago, a ex-presidente chilena falou com jornalistas sobre a crise na Venezuela. Na ocasião, houve uma reunião entre os chefes de Estado e representantes do Brasil e do Chile. Bachelet participou da reunião ampliada e, depois, do almoço oferecido à delegação brasileira.

Bachelet afirmou lamentar a expulsão do embaixador chileno de Caracas, e compactuar com o posicionamento de Gabriel Boric a respeito do tema.

"Creio que o importante é que o governo siga na mesma lógica de assegurar que, tomara, na Venezuela possamos ter os resultados verdadeiros", disse, indicando discordar do resultado da eleição anunciado pelo regime de Nicolás Maduro.

Ela foi eleita pela primeira vez no Chile em 2006 e governou até 2010. Depois, a pediatra voltou ao poder em 2014 e ficou até 2018. O país não permite reeleição. Foi torturada na época da ditadura militar do país ao lado de sua mãe, e seu pai, um militar que se opôs ao golpe de Augusto Pinochet, foi assassinado.

Após deixar o cargo, tornou-se alta comissária da ONU para direitos humanos, cargo que deixou em 2022 após uma gestão polêmica no tema dos uigures, minoria perseguida na China. Tem 72 anos e foi a primeira mulher a governar o Chile e a terceira eleita presidente na América Latina.

O evento será para os alunos da UnB, a partir das 10h, no anfiteatro 9, ICC (Instituto Central de Ciências), Campus Darcy Ribeiro.