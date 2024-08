Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o PPCUB (Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília) com vetos a trechos polêmicos da proposta.

Entre as pautas do projeto que foram vetadas pelo governador, estão a construção de hotéis e motéis na asa norte da cidade, permissão de comércios nas embaixadas e mudanças nas vias W2 e W3 Sul.

A sanção com os vetos foi anunciada nesta segunda-feira (12) em cerimônia com o governador, com o presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz e com secretários, que citaram o impacto da pressão popular no veto a trechos da lei.

"O governador, com a sensibilidade de que a população não gostou dessa proposta sugeriu o veto, mantendo-se o traçado da W3 e da W2 exatamente como existe hoje", disse o secretário de desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, sobre uma das mudanças.

Veja pontos polêmicos vetados:

Permissão para construção de alojamentos (como hotéis) nas quadras 700 e 900 norte e no Parque dos Pássaros, além do camping;

Traçado da W2 Sul que previa curvas na via, que hoje é completamente reta;

Comércios na área das embaixadas;

Permissão para pontos de venda de equipamentos eletrônicos, farmacêuticos, médicos e domésticos. Outros varejos, como artigos alimentícios, culturais, recreativos e esportivos seguem autorizados;

Ampliação do Setor de Clubes Esportivos Norte;

Trecho que destinava espaços livres inseridos na área do Centro Urbanístico antes de 1979 à Terracap (empresa do governo do DF);

Trecho que determinava que o Poder Executivo seria responsável por estabelecer os critérios e procedimentos para intervenção. Agora, isso deve respeitar as políticas de mobilidade e acessibilidade, além do PDTU (Plano Diretor de Transporte Urbano) do DF, que já estava no texto original.