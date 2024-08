Brasília

O presidente Lula (PT), juntamente ao ministro Fernando Haddad (Fazenda) e ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), participam da cerimônia de posse da nova presidência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) nesta quinta-feira (22).

A previsão é de que as autoridades compareçam ao evento, marcado para às 17h no Plenário do STJ.

Os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão assumem o cargo de presidente e vice-presidente da Corte. Na terça (20), Salomão fez sua última sessão enquanto corregedor nacional do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Com a saída do ministro, a corregedoria fica com Caputo Bastos até o dia 3 de setembro, quando o cargo será ocupado por Mauro Campbell.

Conheça os novos dirigentes

Herman Benjamin é jurista de atuação destacada nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. Paraibano, é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em direito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e doutor pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Benjamin fez carreira no Ministério Público de São Paulo.

Desde 1995, o ministro é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, nos Estados Unidos e fundador e codiretor da Revista de Direito Ambiental.

Já Luis Felipe Salomão é de Salvador, com graduação em Direito pela UFRJ (Universidade Federal do rio de Janeiro). É ministro do STJ desde 2008 e foi corregedor nacional do CNJ entre 2022 e 2024.

Entre os casos de maior repercussão sob sua gestão, estão o afastamento dos juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba, voltados à Operação Lava Jato, a Operação Faroeste e a apuração sobre a conduta da desembargadora de Goiás que impediu o aborto legal de uma adolescente de 13 anos.