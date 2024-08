Brasília

O Ministério das Comunicações publicou uma montagem da foto do pódio em que a ginasta Rebeca Andrade levou o ouro na categoria solo, trocando a imagem da atleta por um computador. A postagem foi apagada pouco tempo depois.

O computador trazia a logo do Programa Computadores para Inclusão, de promoção à conectividade nas escolas. Após apagar, a conta do Ministério no Instagram refez a publicação, agora com a foto original de Rebeca no topo do pódio sendo saudada por Simone Biles e Jordan Chiles com adesivos referentes ao programa em volta das atletas.

"O Ministério das Comunicações reconhece que a postagem não foi adequada e deu margem a interpretações que não condizem com o sentimento e trabalho do Governo Federal, nem com a grandeza desta conquista histórica de Rebeca Andrade. Por isso, pedimos sinceras desculpas à atleta e a todos os brasileiros e brasileiras pela postagem, especialmente às mulheres pretas, que estão tão bem representadas no pódio de Rebeca Andrade", diz a pasta em nota.

Na resposta, o Ministério afirmou ainda que o objetivo foi fazer uma publicação relacionando políticas públicas com as Olimpíadas e citou como exemplo a foto icônica de Gabriel Medina, cujo meme circulou o Brasil.

A publicação original foi mencionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no X (antigo Twitter):