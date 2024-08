São Paulo

O Brasil foi à luta, na tarde desta terça-feira (6), em três frentes quase simultâneas nos Jogos de Paris-2024. Nas redes sociais, a confiança estava em baixa, já que enfrentaríamos "a melhor seleção de futebol feminino do mundo atualmente, a favorita do basquete masculino e a melhor do handebol feminino AO MESMO TEMPO", como resumiu o drama um usuário no X/Twitter.

Apesar de confirmadas as expectativas de derrota no handebol e no basquete, o temor de uma tarde de pesadelo não se concretizou graças ao 4 a 2 do Brasil sobre a Espanha no futebol, uma goleada surpreendente sobre a atual campeã mundial que garantiu vaga na final e ao menos uma medalha de prata para a seleção.

Rapidamente voltamos a ser o país do futebol (feminino!).

Tem que respeitar.

Impagável.

Um dos destaques nas redes foi a provocação da atacante Priscila contra a goleira espanhola no primeiro gol brasileiro.

E a reboladinha da Gabi Portilho no segundo gol.

Nem os 15 minutos de acréscimo tirou o bom humor dos torcedores.

As meninas do handebol, por sua vez, se despediram dos Jogos nas quartas após derrota por 32 a 15 para a poderosa Noruega.



Contra o "dream team" americano, seleção formada por grande estrelas da NBA, o Brasil também caiu nas quartas pelo placar de 127 a 83. E não surpreendeu ninguém.

Mas vencemos no começo, é o que importa.

Alguém tem que se sacrificar.

Valeu ouro.

E diamante.

Épico.