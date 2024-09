Brasília

O Banco Central quer avançar em 2025 na agenda de portabilidade de crédito e de salário por meio do open finance –ecossistema que permite o compartilhamento de dados pessoais, bancários e financeiros entre instituições–, afirmou nesta sexta-feira (13) o diretor Otavio Damaso (Regulação).

Damaso destacou que o open finance tem potencial de aumentar os ganhos com a portabilidade, pois facilita a busca por melhores ofertas de crédito. Segundo ele, o tema já está em estudo por representantes da estrutura de governança da infraestrutura.

Diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Damaso, na sede da instituição em Brasília - Pedro Ladeira - 15.fev.2024/Folhapress

"Uma [agenda] que a gente deve atacar com mais intensidade no ano que vem, mas já está em estudo, inclusive na governança, é a questão das portabilidades", afirmou o diretor do BC em evento promovido pela ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs), em Brasília.

"A gente vê com muito bons olhos o desenvolvimento de funcionalidades específicas para portabilidade de crédito, portabilidade de salários, que vão ter jornadas agora muito mais fluídas, muito mais diretas, objetivas, eficientes e sem fricções", acrescentou.

Com a portabilidade de salário, o trabalhador pode escolher em qual banco quer receber seu pagamento, independentemente da opção feita pelo empregador.

De acordo com o diretor do BC, a implementação deve ser gradual a partir do ano que vem. "É uma agenda que a gente já está estudando, mas que a sua implementação começa no ano que vem, de uma forma gradual, para operações mais simples e, no final do estágio, com operações portabilidade para crédito imobiliário", disse Damaso.

Segundo estudo do próprio BC, a portabilidade de crédito –aplicada na prática por instituições desde 2013– trouxe redução das taxas de juros e aumento da competitividade no sistema financeiro brasileiro. Nos primeiros anos de execução da medida, a modalidade de crédito consignado concentrou a maioria dos pedidos de portabilidade.